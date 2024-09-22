Bekçi alımı başvuru tarihleri, bekçi olmak isteyenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Adaylar, bekçilik alımıyla ilgili duyuruları yakından takip ederken, başvuru şartları ve tarihleri konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları başladı mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...