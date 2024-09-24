Bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
Bekçi alımı başvurularında bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl 26 ilde 1250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleşmişti. Bekçilik alımı başvuru takviminde gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2024 bekçilik alımı şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin tüm detaylar...
Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımında geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak kılavuzu ile bekçi alımı şartları ve başvuru tarihleri netlik kazanacak. Bekçilik alımı başvurularının sona ermesinin ardından adaylar ön sağlık kontrolünden geçirilmektedir. Peki, bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, başvuru şartları nedir? İşte bekçi alımı başvuru takvimi ve sürece ilişkin merak edilenler...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Tarihler açıklandığında haberimize eklenecektir.
EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.
ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?
Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03
En yüksek maaş: 52.000 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 59.655
Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54
Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54