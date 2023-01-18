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Bekçi alımı başvuruları başladı! 2023 bekçi alımı başvuru ekranı, sayfası ve şartları

Bekçi alımı başvuruları başladı. 26 il için toplamda bin 250 bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri ise başvuruda bulunacak adaylar tarafından inceleniyor. İşte 2023 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı, sayfası ve şartları...

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  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    26 il için toplamda bin 250 bekçi alımı yapılacak. Duyuru, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte bekçi adayları başvuru şartları ve son başvuru tarihini merak ediyor. Peki, 2023 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte 2023 bekçilik başvuru şartları ve son başvuru tarihi...
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    26 İLE 1.250 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK

    Yapılan duyuruda şu ifadeler paylaşıldı;

    26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

    Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

    BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

    c)    En az 167 cm boyunda olmak, 

    d)    Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. 

    e)    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f)    Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak, 

    g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak, 

    h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

    k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

    UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

    UYARI: Başvurusunu yaparken Şehit veya vazife malulü yakınıyım kutucuğunu işaretleyemeyen veya Şehit veya vazife malulü ibaresini göremeyen, Şehit veya vazife malulü yakını statüsündekindeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. 

    UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuru yapacak adaylar ÖNCE Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden veya Halkbank internet bankacılığından sınav ücretini yatıracak, ardından www.ais.pa.edu.tr adresinden sınav başvurusunu yapacaktır. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan, yapamayan ya da başvurusunu onaylamayan adaylar sınava alınamayacaktır.
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

    •Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

    •Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

    •Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

    •Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

    •Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

    UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

    UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde “aday bilgilerini güncelle” butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrıca, adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalıdır.
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

    2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

    a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

    3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    SÖZLÜ SINAV

    1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

    2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
  • Bekçi alımı ilanı yayınlandı: 2023 Bekçi alımı başvurusu nasıl, şartları neler ve kaç kişi alınacak? eDevlet bekçilik başvurusu yap

    3. Adaylar,

    a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

    b) Kendisinden istenileni kavraması,

    c) Özgüveni,

    ç) İfade etme yeteneği,

    d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

    4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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