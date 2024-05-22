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        Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alımı süreci takip ediliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyenler bekçi alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için henüz yeni bir ilan gelmedi. Ön başvuru ekranları açıldıktan sonra adaylar sırasıyla yazılı sınav ve fiziki yeterlilik parkuruna katılım gösterecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:33
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        Bekçi alımı ile ilgili son durum merak konusu oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak sınavlar sonrası adaylar ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvurular başladı mı?

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        BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        Bekçi alımına yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Bekçi alımı yapılacak iller, başvuru tarihleri, fiziksel ve sözlü sınav tarihleri ilan yayınlandıktan sonra belli olacak.

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        BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi

        a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

        c) En az 167 cm boyunda olmak

        d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak

        e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak

        f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak

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        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak

        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak

        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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