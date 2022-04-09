EGM PA taşra teşkilatları için düzenlenecek bekçilik sınavının tarihleri araştırılyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen bekçilik sınavının tarihi ve başvuru şartları EGM tarafından belirlenecek ve resmi ilan olarak yayınlanacak. Bilinidği gibi 2022 bekçi alımı ile ilgili son gelişme Resmi Gazete'de yayınlanan duyuru olmuştu.

Resmi Gazete'nin 4 Mart tarihli sayısında 3 bin bekçi alınacağına yönelik açıklama yayınlanmıştı. Taşra teşkilatlarında görevlendirilecek bekçiler için alımlar EGM PA ilanıyla başlayacak. İşte bekçi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen bekçi alımı başvuruları tarihi ve şartları hakkında