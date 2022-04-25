Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 3250 Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları

Bekçi alımı ile uzun zamandır beklenen duyuru Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 81 il Valilikleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklandı. bekçilik sınavı başvuru şartları ve kontenjanlarını araştıran binlerce vatandaş "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün?" sorusuna yanıt aradı. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...

  • 01
    Bekçi alımı son durum | 3250 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün? Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları

    Bekçi alımı ile ilgili son dakika açıklaması Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapıldı, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı müjdelendi. EGM PA internet sitesi üzerinden "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığıyla yayınlanan duyurunun ardından Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları araştırılmaya başlandı. İşte "3250 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün?" sorusunun yanıtı ve  bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri!
  • 02
    Bekçi alımı son durum | 3250 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün? Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları

    BEKÇİ ALIMI SON DAKİKA DUYURUSU YAPILDI!

    Bekçi alımı hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi pa.edu.tr üzerinden konuyla ilgili duyuru yayınlandı. EGM PA internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı bildirildi.
  • 03
    Bekçi alımı son durum | 3250 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün? Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları

    BEKÇİ ALIMI 2022 DUYURUSU

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu başlıklı metinde şu ifadeleri yer verildi;

    "7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

    Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
  • 04
    Bekçi alımı son durum | 3250 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün? Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları

    2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    EGM PA tarafından yapılan açıklamada, 81 İl Valiliğinde görevlendirilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.

    Bekçi alımı il kontenjanları ve başvuru şartları Polis Akademisi tarafından açıklanacak.

    BEKÇİ ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    Bekçi alımı son durum | 3250 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün? Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    2022 bekçi alımı başvuru şartları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.  En son yayımlanan duyuruda yer alan  bekçilik şartları şu şekilde:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    31 yaşından gün almamış olmak,
  • 06
    Bekçi alımı son durum | 3250 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün? Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    BEKÇİLİK BAŞVURU EKRANI

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.