Bekçi kulübesinde cansız bedeni bulundu

İHA

Tekirdağ'da bir kişi, inşaatın bekçi kulübesinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu karşısında meydana geldi. Bir inşaatın bekçi kulübesinde hareketsiz halde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Halil İbrahim Tezcan (67) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız bedeni morga kaldırılan Tezcan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.