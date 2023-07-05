2023 en düşük bekçi maaşları ne kadar oldu?

Temmuz ayının gelmesiyle beraber memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranları ülke gündeminin en önemli konuları arasında yer alıyordu. TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olan memur maaşlarına refah payı da eklenecek. Temmuz zammıyla memur maaşları yükselirken bekçi maaşlarının ne kadar olduğu da gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alacak?