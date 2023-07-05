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2023 en düşük bekçi maaşları ne kadar oldu?

2023 bekçi maaşları anbean takip ediliyor. 5 Temmuz memur zammıyla birlikte bekçi maaşlarında da artış bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkı oranına göre memur zamları belli olacak. Yapılan zamla birlikte asgari ücret artarken memurların maaşları ve bekçi maaşları da artacak. En düşük bekçi maaşını merak eden vatandaşlar "Zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, Lise, Üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alır?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 2023 zamlı bekçi maaşları…

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  • BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı en düşük bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

    Temmuz ayının gelmesiyle beraber memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranları ülke gündeminin en önemli konuları arasında yer alıyor. TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak memur maaşlarına refah payı da eklenecek. Temmuz zammıyla memur maaşları yükselirken bekçi maaşlarının ne kadar olduğu da gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alacak?
  • BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı en düşük bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

    TEMMUZ AYI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla bekçi maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.
  • BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı en düşük bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

    Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamada, "En düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." ifadeleri yer alırken refah payı dahil edildiğinde bekçi maaşının ne kadar olacağı, resmi açıklamanın ardından belirlenmiş olacak.
  • BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı en düşük bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

    2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

    2023 yılı için halihazırda bekçi maaşları şu şekilde:

    İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

    Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

    Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

    Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.

    Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlkokul mezunu en düşük bekçi maaşı 12 bin TL’dir.
  • BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı en düşük bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

    Zamlı bekçi maaşları henüz güncellenmedi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıklayacağı Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından ara zamlı memur maaşları belli olacak. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
  • BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı en düşük bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

    BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NEDİR?

    Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

    İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.
  • BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı en düşük bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

    BEKÇİ KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

    Emniyet Genel Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenleme 81 il emniyet müdürlüğüne uygulanması üzere gönderdi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." şeklindeki kararını yayınladı.

    2019 yaz aylarından itibaren terör riski olmak üzere diğer risklerin değerlendirilmek suretiyle özellikle birtakım doğu illerinin ilçelerinde personelin can güvenliği dikkate alındığında gündüz görevlendirilmesinin de uygun değerlendirildiği belirtilmişti.
  • BEKÇİ MAAŞI ZAMMI 2023: Zamlı en düşük bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile bekçi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

    BEKÇİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

    Bekçi olmak isteyen kişiler, bekçi alım ilanı açıldığı zaman başvurabilirler. Ancak bekçi olmak isteyen kişilerde şu şartlar aranır;

    Memuriyet engeli bulunmamak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

    Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

    Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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