Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda hemşire maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam 3 Ocak'ta yani yarınAralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.