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Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte son tahminler

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan zam 6 aylık enflasyon farkı oranına göre memur zamları belli olacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük zammın ardından “Bekçi maaşlarının ne kadar olacak?” sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

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  • Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı sonrası bekçi maaşı ne kadar olacak?

    Bekçi zammıyla ilgili gözler 6 aylık enflasyonun açıklanacağı tarihe çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanması beklenen enflasyon oranları 5 Temmuz tarihine ertelendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı binlerce bekçi, Temmuz ayında yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte, 2023 bekçi zammı ile ilgili son bilgiler...
  • Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı sonrası bekçi maaşı ne kadar olacak?

    TEMMUZ AYI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla bekçi maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.
  • Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı sonrası bekçi maaşı ne kadar olacak?

    2023 GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

    Bekçi maaşlarına Ocak ayında bir önceki yılın ikinci 6 altı aylık diliminize ait enflasyon artış oranı doğrultusunda yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 

    İşte Ocak ayındaki zam sonrası hali hazırdaki güncel 2023 bekçi maaşları:

     

    İlkokul mezunu bekçi maaşı 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye

     

     
  • Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı sonrası bekçi maaşı ne kadar olacak?

    Lise mezunu bekçi maaşı 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye

    Üniversite mezunu bekçi maaşı 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.

    Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.
  • Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Temmuz ayı sonrası bekçi maaşı ne kadar olacak?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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