Bekçiler, 6 engelliye tekerlekli sandalye bağışladı - AYDIN

Hizmet içi eğitim gören 2019/1 ve 2019/2 dönem 291 çarşı ve mahalle bekçisi, engellilere yardım etmek amacıyla tekerlekli sandalye almaya karar verdi.Bekçilerin aralarında topladıkları paralarla aldığı 6 tekerlekli sandalye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Şube Müdürlüğü ekipleri, tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.Tekerlekli sandalyelerini alan bazı engellilerin aileleri, mutluluktan gözyaşı döktü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR