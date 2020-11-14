Bekçilerden kaçan maskesiz genç kovalamaca sonucu yakalandı - DÜZCE

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Kentte Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece denetim yapan bekçiler, maske takmadığı gerekçesiyle S.S'yi (16) durdurmak istedi.Bekçilerden kaçan S.S, kovalamaca sonucu yakalandı.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, S.S'nin kaçması ve yaşanan kovalamaca yer alıyor.Arkadaşına gitmek için evden çıkarken maske takmayı unuttuğunu belirten S.S, ceza almamak için kaçtığını söyledi.Bekçilerin S.S'yi yakalandıktan sonra "Ceza yazmayacağım dediğim halde niye kaçıyorsun?", "Maske takmanın yaşı yok neden takmıyorsun?" dediği duyuldu.S.S. hakkında cezai işlem uygulandı.