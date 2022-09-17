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Bekçilere yakalanan firari cezaevine gönderildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun süredir aranan firari bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı. Firari çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bekçilere yakalanan firari cezaevine gönderildi
Bekçilere yakalanan firari cezaevine gönderildi
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İHA

Olay, Camikebir Mahallesi Deniz Sokak üzerinde saat 23.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Polis Merkez Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye görevinde F.A.'dan şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayan F.A., Deniz sokak üzerinden barlar sokağına kaçtı.

Bir gece kulübüne giren F.A., bekçilerin dikkati sayesinde kısa sürede fark edildi. Fark edildiğini anlayan firari, kaçmaya çalışırken bir bekçinin suratına cisim ile vurduğu ileri sürüldü. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan F.A., gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında ise çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen F.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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