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Gözler EGM'de: Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 bekçilik başvuru sonuçları ve sınav tarihlerine dair aramalar arttı. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce adayı yakından ilgilendiren konuya dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem bekçilik başvuru sonuçları hem de bekçilik yazılı tarihi ile ilgili bilgiler...

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  • Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonucu açıklandı mı? Bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alınan2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru sonuçları ile ilgili son durumu derledik. Söz konusu başvurularını yapan adaylar için sonuçların ne zaman duyurulacağı ile ilgili son durumu derledik!
  • Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonucu açıklandı mı? Bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?

    BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvuru sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
  • Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonucu açıklandı mı? Bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?

    Söz konusu başvuru sonuçları hakkında resmi açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak...
  • Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonucu açıklandı mı? Bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?

    EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

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    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

     

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
  • Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonucu açıklandı mı? Bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

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    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

     
  • Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonucu açıklandı mı? Bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

    n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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    o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

     
  • Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçilik başvuru sonucu açıklandı mı? Bekçilik sınav tarihi belli oldu mu?

    q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

     

    s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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