Bekçilik sınav sonuç tarihi belli oldu! EGM 2023/1 bekçilik sınavı sonuç tarihi
Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. 30 Eylül'de yapılan EGM 2023/1 bekçilik sınavına giren bekçilik adayları merak içerisinde sınav sonuç tarihini araştırıyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından yapılan 2023/1 bekçilik sınavına giren bekçi adayları merak içerisinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2023/1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM bekçilik sınav sonuç tarihi...
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapıldı.
Sınavda adaylara 100 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. Sınavlar başkent Ankara'da yapıldı.
BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre, Bekçilik sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuç bilgilerini https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek.
Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.