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        Haberler Gündem BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Bekçilik sınav sonuçları için gözler son dakika açıklamasına çevrildi! 2023 Bekçilik sınav sonuçları sorgulalama ekranı

        Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan takvime göre 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları 23 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Yapılan açıklamada "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023 Bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:08
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        Bekçilik sınav sonuçları için gözler Polis Akademisi tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. 30 Eylül Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilen sınavın ardından adayların gözü Polis Akademisi sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Yayınlanan takvim doğrultusunda 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçlarının Ekim ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

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        BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) yapılan açıklamaya göre; Bekçilik sınavı sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde ilan edilecek.

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        BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN YAYINLANACAK?

        Bekçilik sınavının sonuçları, 23 Ekim'den itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

        BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA

        Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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