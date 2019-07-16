Bekçilik sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular vatandaşla tarafından büyük merak konusu oldu. 13 Temmuz 2019'da bekçilik sınavı binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Ankara, Batman, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta yapılan bekçilik sınav sonuçları da adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı soru ve cevapları Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası ve ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından 16 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav soru ve cevap kitapçığına http://odsgm.meb.gov.tr adresinden de ulaşabileceksiniz. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da bulunacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz işlemi ise 2 gün içerisinde yapılmaktadır.