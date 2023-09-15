Bekçilik sınavı ne zaman, kaç soru ve kaç dakika? 2023/1. Dönem Bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Bekçilik sınavı ne zaman, kaç soru ve kaç dakika? 2023/1. Dönem Bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

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2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı hakkında detaylar belli oldu. Yurt genelinde binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınava ilişkin en çok merak edilen; bekçilik sınavı ne zaman, kaç soru sorulacak ve kaç dakika sürecek gibi tüm detayları bir araya getirdik!