Bekçilik sınavı ne zaman, kaç soru ve kaç dakika? 2023/1. Dönem Bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
2023/1. Dönem Bekçilik sınavı ile ilgili beklenen açıklama geldi ve söz konusu sınavın ne zaman yapılacağı belli oldu. Söz konusu durumla ilgili olarak sınav giriş belgesinin hangi tarihte duyurulacağı ve yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı güne ilişikin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, 2023 bekçilik sınavı hakkında tüm detaylar...
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı hakkında detaylar belli oldu. Yurt genelinde binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınava ilişkin en çok merak edilen; bekçilik sınavı ne zaman, kaç soru sorulacak ve kaç dakika sürecek gibi tüm detayları bir araya getirdik!
BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.
Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?
Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.
BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
Sınav sonuçları ise 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.