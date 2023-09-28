Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika? 2023/1. Dönem Bekçilik sınav giriş belgesi...

1 Şurada Paylaş!









2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için artık nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca adayın iştirak edeceği zorlu sınavla ilgili en çok araştırılan; bekçilik sınavı hangi gün, saat kaçta başlayacak ve kaç soru sorulacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik!