Bekçilik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika? 2023/1. Dönem Bekçilik sınav giriş belgesi...
2023/1. Dönem Bekçilik sınavı için beklenen tarih geldi çattı ve söz konusu sınava katılım gösterecek adaylar geri sayıma başladı. Yurt genelinde binlerce kişinin ter dökeceği sınavın giriş belgesinin hangi tarihte duyurulacağı ve yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı güne ilişikin detayları derledik. İşte, 2023 bekçilik sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı için artık nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca adayın iştirak edeceği zorlu sınavla ilgili en çok araştırılan; bekçilik sınavı hangi gün, saat kaçta başlayacak ve kaç soru sorulacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik!
BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.
Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?
Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.
BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
Sınav sonuçları ise 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.