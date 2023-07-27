Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alım sınavı nerede yapılacak?
Polis Akademisi Başkanlığı, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 12 - 22 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamlayan bekçi adayları, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla geçmeleri durumunda yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Peki, "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım sınavı nerede yapılacak?" İşte 2023 bekçilik sınavı tarihi...
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı için geri sayım sürüyor. 22 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlamaları durumunda açıklanan tarihte yazılı sınava katılım sağlayabilecek. Peki, "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım sınavı nerede yapılacak?" İşte 2023 bekçi alım sınavının yapılacağı tarih...
BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.
Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?
Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.
BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.