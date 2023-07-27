Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım sınavı nerede, hangi şehirde yapılacak?

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım sınavı nerede, hangi şehirde yapılacak?

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2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı için geri sayım sürüyor. 22 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlamaları durumunda açıklanan tarihte yazılı sınava katılım sağlayabilecek. Peki, "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım sınavı nerede yapılacak?" İşte 2023 bekçi alım sınavının yapılacağı tarih...