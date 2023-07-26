Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım sınavı nerede yapılacak?

        Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alım sınavı nerede yapılacak?

        Polis Akademisi Başkanlığı, 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 12 - 22 Haziran tarihleri arasında başvurularını tamamlayan bekçi adayları, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla geçmeleri durumunda yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Peki, "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım sınavı nerede yapılacak?" İşte 2023 bekçilik sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı için geri sayım sürüyor. 22 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan adaylar, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını başarıyla tamamlamaları durumunda açıklanan tarihte yazılı sınava katılım sağlayabilecek. Peki, "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Bekçi alım sınavı nerede yapılacak?" İşte 2023 bekçi alım sınavının yapılacağı tarih...

        2

        BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

        2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.

        Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlar başkent Ankara'da gerçekleşecek.

        3

        BEKÇİLİK YAZILI SINAVINA KİMLER KATILACAK?

        Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.

        4

        BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

        5

        BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar sınav giriş belgelerini, 22.09.2023 tarihinden itibaren e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

        6

        BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İlk yarıda 2 gol var!
        İlk yarıda 2 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler