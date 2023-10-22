Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı sonuç tarihi

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak? 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı sonuç tarihi

1 Şurada Paylaş!









2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonucu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere toplam 100 soruluk bir yazılı değerlendirmeye tabi tutuldu. 30 Eylül günü gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Bekçilik sınav sonucunun açıklanacağı tarih ve tüm detaylar...