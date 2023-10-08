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2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları için artık nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca adayın iştirak ettiği zorlu sınavla ilgili en çok araştırılan; bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularının cevaplarını bir araya getirdik!