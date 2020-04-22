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Bekir Köse ile Sahur Vakti Show TV'de başlıyor!

Tasavvuf müziğine ait eserleriyle dikkatleri çeken, beğeni ile dinlenen aynı zamanda kendisi hafız olan Bekir Köse, Ramazan ayında “Bekir Köse ile Sahur Vakti” ile Show TV’de!

Bekir Köse ile Sahur Vakti

“Tüm zamanlara ve insanlığa armağan edilen kutlu ayda İslamiyet’in hakikatini gönlümüzde hep beraber idrak etmeye çalışacağız…”

 

Tasavvuf müziğine ait eserleriyle dikkatleri çeken, beğeni ile dinlenen aynı zamanda kendisi hafız olan Bekir Köse, Ramazan ayı boyunca her gece “Bekir Köse ile Sahur Vakti” ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Bekir Köse, ayet ve güvenilir hadislerin ışığında dini konuları, konuklarıyla birlikte ekrana taşıyor. Tasavvuf müziğinin kalbe dokunan eserlerinin de seslendirileceği Sahur Vakti, Ramazan ayının en verimli şekilde geçirilmesi için kılavuz niteliği taşıyor.

"Bekir Köse ile Sahur Vakti", Ramazan ayı boyunca her gece 02.45’te canlı yayınla Show TV’de!

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