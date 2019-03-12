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Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşunda yer alan bir seramik firması ile halka açık bir gıda firmasının Genel Müdürlük ve çok uluslu bir şirket olan McCain Foods şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Bekir Pakdemirli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Bekir Pakdemirli kimdir? Bekir Pakdemirli kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...
BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?
Bekir Pakdemirli 10 Kasım 1973'de İzmir'de doğdu. Türk Ekonomist. 10 Temmuz 2018'den beri Tarım ve Orman Bakanı olarak görev almaktadır.
TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisat Doktora çalışmalarını tamamladı.
Sosyal sorumluluk hassasiyetiyle Tarkem - Tarihi Kemeraltı A.Ş ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli Üyesi ve Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği üyesidir. Evli ve üç çocuk babası olan Bekir Pakdemirli amatör telsizci, deniz kaptanı ve pilottur. Ege TV'de haftalık ekonomi programı yapmaktadır.
10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.
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