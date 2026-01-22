33.dönem POMEM başvuru süreci 20 Ocak 2026 itibarıyla tamamlandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri için başvuran öğrenci adayları, en yüksek KPSS puanına göre sıralanacak. POMEM Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların açıklanmasının ardından sınav ücretleri yatırılacak. Bu kapsamda, “10 bin polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir, sınav ücreti ne kadar?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...