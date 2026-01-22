POMEM başvuru sonuçları açıklandı! 10 bin polis alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı yapılacak. Alım kapsamında başvurular 31 Aralık 2025-20 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Ön başvurusu kabul edilen erkek ve kadın adaylar için KPSS puanı esas alınarak ayrı ayrı sıralama yapılacak. Peki, 33. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...
33.dönem POMEM başvuru süreci 20 Ocak 2026 itibarıyla tamamlandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri için başvuran öğrenci adayları, en yüksek KPSS puanına göre sıralanacak. POMEM Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların açıklanmasının ardından sınav ücretleri yatırılacak. Bu kapsamda, “10 bin polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir, sınav ücreti ne kadar?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı başvurularının 20 Ocak tarihinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü.
Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları erişime açıldığını duyurdu.
POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
33. Dönem POMEM başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek.
33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı için başvurular 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.
POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.
Şehit veya vazife malulü olanların ise eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaklar.
10 BİN POLİS ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
33. Dönem POMEM kapsamında alınacak 10 bin öğrencinin mezuniyet durumu ve cinsiyete göre dağılımı şöyle:
Lisans mezunu: 6.800 erkek, 1.200 kadın
Önlisans mezunu: 1.700 erkek, 300 kadın