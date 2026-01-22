Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ! POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, 10 bin polis alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

        POMEM başvuru sonuçları açıklandı! 10 bin polis alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

        Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı yapılacak. Alım kapsamında başvurular 31 Aralık 2025-20 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Ön başvurusu kabul edilen erkek ve kadın adaylar için KPSS puanı esas alınarak ayrı ayrı sıralama yapılacak. Peki, 33. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 20:35 Güncelleme: 22.01.2026 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        33.dönem POMEM başvuru süreci 20 Ocak 2026 itibarıyla tamamlandı. Polis Meslek Eğitim Merkezleri için başvuran öğrenci adayları, en yüksek KPSS puanına göre sıralanacak. POMEM Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların açıklanmasının ardından sınav ücretleri yatırılacak. Bu kapsamda, “10 bin polis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir, sınav ücreti ne kadar?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı başvurularının 20 Ocak tarihinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü.

        Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru sonuçları erişime açıldığını duyurdu.

        3

        POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        33. Dönem POMEM başvuru sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek.

        POMEM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı için başvurular 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

        5

        POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

        Şehit veya vazife malulü olanların ise eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaklar.

        6

        10 BİN POLİS ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        33. Dönem POMEM kapsamında alınacak 10 bin öğrencinin mezuniyet durumu ve cinsiyete göre dağılımı şöyle:

        Lisans mezunu: 6.800 erkek, 1.200 kadın

        Önlisans mezunu: 1.700 erkek, 300 kadın

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi