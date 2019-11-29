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Beklenen Cuma Fırsatları

Beklenen Cuma’ya özel fırsatlar

Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma Fırsatları büyüyerek devam ediyor.

Yenilenen Beklenen Cuma Fırsatları 30 Kasım Cumartesi saat 23:59’a kadar sürecek.

 Amazon.com.tr, Hasbro, JBL, GEOX, Rowenta, Samsung, Lego, Philips, Seagate, Lenovo, Puma, Canon, Kraft, Huawei, Braun, Tefal, Levi’s, HP, Penti, Paşabahçe gibi birçok seçkin markanın yanı sıra teknoloji, giyim, ayakkabı, ev aletleri, bebek ürünleri gibi birçok farklı kategoriden binlerce üründe %70’e varan indirimler sunacak.

 ISTANBUL, 29/11/2019- Amazon.com.tr’nin şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyası 29 Kasım’a özel yenilenen indirimlerle sürüyor. Beklenen Cuma Fırsatları, 30 Kasım Cumartesi 23:59’a kadar tüketicileri benzersiz fırsatlarla buluşturacak.

 Tüketiciler, birbirinden farklı ürünleri kapsayan ‘Günün Fırsatları’ ve birçok farklı üründe belirli bir zaman diliminde geçerli cazip indirimler sunan ‘Bitmeden Yakala’  fırsatlarıyla istedikleri ürünlere uygun fiyatlarla sahip olma olanağı yakalayacak.

 29 Kasım Beklenen Cuma özel indirimlerinden bazıları şöyle;

 Hasbro, JBL, GEOX, Rowenta, Samsung, Lego, Philips, Seagate, Lenovo, Puma, Canon, Kraft, Huawei, Braun, Tefal, Levi’s, HP, Penti, Paşabahçe gibi birçok seçkin markanın yanı sıra daha birçok markada 29 Kasım’a özel büyük indirimler sunulacak.

 Tüketiciler stoklarla sınırlı bu fırsatlara www.amazon.com.tr/beklenen-Cuma ve Amazon.com.tr mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecek.

 

  • Seçili Levi’s, Tommy Hilfiger, Jack&Jones ürünlerinde %70’e varan indirim
  • Seçili bebek ve çocuk sneakerlarda %70’e varan indirim
  • Karlar Ülkesi kitaplarında %50 indirim
  • Samsung Galaxy A9’da %40 üzerinde indirim
  • Oto koltuklarında %30’a varan indirim
  • Xiaomi cep telefonlarında %30’a varan indirim
  • Seçili Chicco ürünlerinde %20’ye varan indirim

 

Günün Fırsatları;

 

  • Lego Technic Porsche 911 RSR %50 indirimde
  • Sennheiser HD 4.50 BTNC kulaklık %48 indirimde
  • Lenovo Ideapad C340 %27 indirimde
  • Rowenta RO6951 Süpürge %35 indirimde
  • Samsung M10 cep telefonu %28 indirimde
  • Grundig kahve makinesi %27 indirimde
  • Goon bebek bezleri %40’a varan indirimde
  • Just Cause 4 PS4 oyunu %74 indirimde

 Beklenen Cuma ile ilgili daha fazla bilgi için: www.amazon.com.tr/beklenen-cuma 

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