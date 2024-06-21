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        Haberler Yaşam Beklenmedik mutsuzluk: İnsanlar bazen neden aniden ortada sorun yokken üzülür?

        Beklenmedik mutsuzluk: İnsanlar bazen neden aniden ortada sorun yokken üzülür?

        Bazen her şey yolunda giderken aniden gelen bir üzüntü dalgası, neredeyse herkesin günlük hayatında karşılaştığı bir durumdur. Peki, neden bazen sebepsiz yere üzülüyoruz hiç düşündünüz mü? İşte, anlam verilemeyen üzüntü yaşamanın olası sebepleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:00
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        Hepimiz zaman zaman sebepsiz yere üzüntü hissederiz. Ancak, hiç evde otururken veya dışarıda arkadaşlarınızla eğlenirken üstünüze bir anda mutsuzluk çöktüğü oldu mu? Bu ani duygu dalgalanmasının ardında birçok neden yatıyor. Haberimizde ruh halimizin aniden değişmesine neden olan görünmez tetikleyicileri derledik. İşte, bazen ortada sorun yokken aniden üzülmemizin olası nedenleri...

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        1. BEYNİMİZ TETİKLENİYOR

        Beynimiz büyük miktarda bilgi ve hafıza depolar, bu nedenle bazı işitsel ya da görsel uyarıların, nöronal nostaljiyi ne zaman tetikleyeceğini bilemeyiz. Tetiklendiği bir anda ise beynimizin hangi olayı hatırladığını anlayamayız ancak içimizde yükselen üzüntüyü rahatlıkla hissederiz.

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        Böyle bir an yaşadığınızda ise bir anda modunuz düşer ve hatta ağlamaya bile başlayabilirsiniz. Üzüntünün nereden geldiğini bilmemek mental olarak yorucu bir süreçtir ancak bu üzüntüyü tetikleyen birçok sebep vardır. Bu sebepler güven, travmatik deneyimler ve algılarınız gibi etmenlerden oluşur.

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        2. GÜVENİNİZ KIRILMIŞ OLABİLİR!

        Bir insana güvenmek yıllar alabilir ancak bu güvenin kırılması saniyeler de sürebilir. Özellikle yakın çevrenizdekilere karşı güveniniz kırıldığında, tekrar güvenmek zorlaşabilir. Güvendiğinize pişman olmanız durumunda ise kendinizi diğer insanlara kapatıp yalnızlık ve izolasyon gibi duygular yaşamaya başlayabilirsiniz.

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        3. HAYATINIZA YAPILAN MÜDAHALELER ETKİLEYEBİLİR

        Üzüntünüz, algınıza bağlı olabilir. Algı, bir durumun sizi ne kadar etkilemesine izin verdiğinizi ve duygu durumunuzu kontrol edip edemediğinizi ifade eder. Diğer bir deyişle, çevrenizdeki insanlarla yaşadıklarınız ve onların düşünceleri sizi üzebilir ve hissettiklerinizden dolayı kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yani, hayatınıza yapılan müdahaleler de ruh sağlığınızı etkileyebilir.

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        4. TRAVMATİK DENEYİMLER NEDEN OLABİLİR

        Açıklanamayan üzüntüye sebep olabilecek nedenlerden birisi de yaşadığınız travmatik deneyimler olabilir. Kötü niyetle yaklaşılan ilişkiler veya sevdiğiniz birini kaybetmek gibi geçmişte yaşanılan trajik olaylar, yıllar sonra bile kendinizi depresyonda hissetmenize neden olabilir.

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        5. SUÇLULUK HİSSİ AKLINIZA GELEBİLİR

        Ayrıca bir konuda duyduğunuz suçluluk hissi zaman zaman nasıl sizi rahatsız ediyorsa aynı şekilde taşıdığınız keder de sizi her an tetikleyebilir. Bunun gibi olaylar, beyninizde bir anda canlanarak sizi sebepsiz yere üzebilir.

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        6. YAŞ

        Üzüntünün arkasındaki bir diğer sebep ise yaştır. Örneğin ergenlikte veya yaşlılıkta depresyon daha belirgin olarak fark edilir ancak öngörülemezdir ve ani gelen üzüntü dalgaları kişinin yaşına bağlanarak geçiştirilir. Yani, insanın yaşı da sebepsiz üzüntüde belirleyici olabilir.

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        7. DUYGULARI BASTIRMAK

        Bazı insanlar üzüldüğünde belli etmezler, bu duyguyu maskelemeleri, sonrasında bir anda tetiklenmelerine yol açabilir. Yani, duygularını bastırdıkları için ansızın üzülebilirler.

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        8. İLAÇLAR DA SEBEP OLABİLİR

        Kullandığınız bir ilaç da yan etki yaparak sizi sebepsiz yere üzebilir. Özellikle zaten bir psikolojik rahatsızlığınız varsa bu durumu sık yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra başka ilaçlar da duygu dalgalanmalarına neden olabilir.

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        NE ZAMAN BİR UZMANA BAŞVURULMALI?

        Bu sebeplerin hepsi anlık üzüntünüzün sebebi olabilir veya sadece bir tanesi yüzünden de üzülebilirsiniz. Bu tür üzüntüler normale göre çok sık tekrarlanıyorsa ve uzun sürüyorsa bu durumla baş etmek için bir uzmana başvurabilirsiniz.

        Kaynak: Medium, Science ABC

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