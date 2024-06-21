Beklenmedik mutsuzluk: İnsanlar bazen neden aniden ortada sorun yokken üzülür?

Böyle bir an yaşadığınızda ise bir anda modunuz düşer ve hatta ağlamaya bile başlayabilirsiniz. Üzüntünün nereden geldiğini bilmemek mental olarak yorucu bir süreçtir ancak bu üzüntüyü tetikleyen birçok sebep vardır. Bu sebepler güven, travmatik deneyimler ve algılarınız gibi etmenlerden oluşur.