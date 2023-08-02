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Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.