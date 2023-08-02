BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! Temmuz ayı TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte detaylar...
Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırılan, “Temmuz ayı TÜİK TEFE-TÜFE oranları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3’üncü günü duyuruluyor. Buna göre Temmuz ayı enflasyon oranları 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023
TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Bunun dışında, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.