Beklentiler ve gerçekler: İnternetten yaptıkları alışverişlerde umduğunu bulamayan 9 şansız insan

Beklentiler ve gerçekler: İnternetten yaptıkları alışverişlerde umduğunu bulamayan 9 şansız insan

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“Ortağım o kadar mutluydu ki eBay'de 2,50 sterline özel bir plak buldu. Oyuncak bebek evi için olduğu ortaya çıktı."