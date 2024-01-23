Beklentilerin ötesindeki acı gerçek: Hayal kırıklığına uğrayan insanların yaşadıkları
İşler her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. İster bir yemek pişirme girişiminin ters gitmesi, ister bir ürün tarafından yanıltılması olsun, dünya bizi şaşırtmaktan asla yorulmaz. İşte, sizin için böyle durumlarla karşılaşarak hayal kırıklığı yaşayan kişilere ait görseller...
Bazen sonucunu düşünmeden hareket edebiliriz veya sonucunun iyi olacağını düşündüğümüz hareketlerde bulunabiliriz. Ancak bu durumlar her zaman iyi sonuçlar vermeyebilir. Bazen ise siz bir şey yapmadan bile başka etkenler yüzünden aksilikler yaşanabilir. İşte, beklentilerinden farklı bir sonuçla karşılaşan bazı insanların fotoğrafları ve konuya dair yorumları...
Sandviçim otomat makinesine sıkıştığı için sandviçi itmek amacıyla içecek aldım ve şansıma o da takılı kaldı. Her şey daha ne kadar kötüleşebilir ki?''
''Kız arkadaşımın mikrodalgada ısıtmaya çalıştığı yeni alınmış çikolatalı krema...''
''Buz yapıcıların bu kadar iyi çalıştığını bilmiyordum.''
''Bıçağımın 'tahta' sapının aslında çelik olduğunu öğrendim, bu kandırmaca için teşekkürler.''
''Kardeşim bu pizzayı İtalya'nın Roma kentinden aldı, başka yorumum yok.''
''Arkadaşımın taşındığı gün, yeni dairesine olanlara bakın!''
''Sonunda Big Ben kulesini görebildiğim için çok şanslıyım.''
''Belki de duş başlıklarını tavana sabitlemek daha iyi bir fikir olabilirdi, duvara sabitleyince duşta 2 metre boy böyle gözüküyor.''