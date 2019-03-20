Dünya nüfusunun giderek büyümesi ile artan teknoloji ve globalleşme, çalışanların yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını da etkiliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre uzmanlar yakın gelecekte sadece gelişmiş ülkelerde değil gelişmemiş ülkelerde de ideal kilodan uzaklaşmanın artacağına dikkat çekiyor. Obezite; vücutta biriken yağ dokusunun, kişinin boyu, ağırlığı, cinsiyeti ve ırkı yönünden sağlığına zararlı sonuçlar çıkaracak derecede artması olarak tanımlanıyor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Bir hastalık olan obezitenin nedenleri arasında; genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, kültürel ve psikolojik pek çok faktör bulunuyor. Tüm bunların birbirleriyle olan ilişki ve etkisi sorunun önlenmesini ve tedavisini güç ve karmaşık hale getiriyor” diyerek konuya ilişkin çarpıcı bilgiler veriyor.

BEL ÇEVRESİNDEKİ ARTIŞ DEMANS NEDENİ Mİ?

Obezite, dünyada doğu-batı, zengin-yoksul toplum ayrımı gözetmeksizin artış gösteriyor. Son 10 yılda, 20 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 54.9’ unun obez ve yüksek kilolu olduğu belirtiliyor. Obez hastalarda kalp - damar hastalıkları başta olmak üzere tüm nedenlere bağlı ölümlerde artış görülüyor. Çalışmalarda vücut için gerekli besin ve enerjinin doğru alınmamasına bağlı olarak ortaya çıkan yüksek kilo ve obezitenin; Unutkanlık, demans ve idrak etme yeteneğine dayalı karar verme, zihinsel süreçler ve bilişsel fonksiyonlardaki gerilemeyle yakın ilişkili olduğu gösteriliyor. Bel çevresindeki artışın ise damarsal risk faktörlerini artırarak (direkt ve indirekt olarak) bilişsel bozulma ve demansa neden olduğuna dikkat çekiliyor. Obez bireylerde, başta Alzheimer olmak üzere bilişsel bozukluklarla ilişkili hastalıklara eğilimin daha fazla olduğu görülüyor.

MİMAR VE MÜHENDİSLERLE YAPILAN ARAŞTIRMA DİYOR Kİ…

Prof. Dr. Ersin Akpınar, Çukurova Üniversitesi’nde “Sağlıklı orta yaş mühendis ve mimarlarda kognitif (bilişsel) fonksiyonların vücut kitle indeksi ile ilişkisi” üzerine yaptıkları araştırmada, artan bel çevresinin bilişsel fonksiyonlarla ilişkisini gösterdiklerini söylüyor ve “Bel çevresi artışının zihin fonksiyonlarına etkisinin ortaya konması, tüm hekimlerin bu artışın, kronik hastalıklara neden olduğu vurgusunun yanında, zihin fonksiyonlarına etkisini de göz önünde bulundurmasını sağlayacak” diyor.

BU SONUÇLARA DİKKAT!

Bu çalışmada vücut kitle indeksi artışıyla kognitif (bilişsel) fonksiyonlar arasında negatif korelasyon görüldüğü belirtiliyor. Araştırma sonucunda; genç yaştaki katılımcılar daha ileri yaştaki katılımcılara, kadın katılımcılar erkeklere, fiziksel aktivite sıklığı haftada 4 ve daha fazla olan katılımcılar yapmayan ve görece 3’ten daha az sıklıkta yapan katılımcılara, sigara ve alkol kullanmayan katılımcıların şse kullanan katılımcılara göre daha yüksek kognitif aktiviteye sahip oldukları görülüyor.

ÖNERİLERİ DİKKATE ALIN!

Toplumun sosyo-kültürel anlamda üst basamaklarını oluşturan meslek gruplarından mühendis ve mimarların sağlıklı yaşam davranışları ve kilolarının, mesleklerini icra etmelerini sağlayacak bilişsel fonksiyonlarına olan etkisinin gözler önüne serilmesi konuya verilen önemin artması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu noktada sadece bu meslek gruplarına değil, toplumu oluşturan tüm bireylere kilo artışının getireceği sağlık sorunlarının bilişsel aktivitelere etkisiyle ilgili eğitimler verilmesi öneriliyor. Bu konudaki farkındalığı artırmak sadece hastalıkla değil, bireyle ilgilenen aile hekimleri ve birlikte çalıştığı sağlık çalışanları için de çok önemli bir sorumluluk olarak tanımlanıyor.