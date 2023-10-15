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Galibiyet yine uzatmalarda geldi

A Milli Futbol Takımı Letonya ile oynadığı son iki maçı kazandı. Ay-yıldızlı ekip Letonya'yı bir önceki maçında olduğu gibi yine uzatmalarda bulduğu golle mağlup etti.