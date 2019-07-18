Belalı Tanık oyuncuları kimler? Belalı Tanık filmi konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. IMDB'si 9,5 olan Belalı Tanık Show TV'de saat 20.00'de yayınlanacak.

BELALI TANIK OYUNCULARI KİMLER?

Ryan Reynolds: Michael Bryce

Samuel L. Jackson: Darius Kincaid

Gary Oldman: Vladislav Dukhovich

Salma Hayek: Sonia Kincaid

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Yönetmenliğini Patrick Hughes'un üstlendiği filmde senaryo Tom O'Connor'a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.