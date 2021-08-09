Belarus liderinden Batı dünyasına uyarı 0:00 / 0:00

AA

Lukaşenko, Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin yıl dönümünde başkent Minsk'te "Cumhurbaşkanı ile Büyük Sohbet" konulu basın toplantısı düzenledi.

8 saat 15 dakika süren basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Lukaşenko, Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından izinsiz protesto gösterilerinin düzenlendiğini anımsattı.

Lukaşenko, "Bu gösterilere ülke genelinde katılan kişi sayısı 46 bin 700 kişidir. Belarus’taki muhalefet, gösterilerde çekilen fotoğraflarla manipüle ederek bu rakamı yüksek gösterdi." diye konuştu.

Ülkede, kendisini destekleyen vatandaş sayısının bu rakamdan kat kat daha yüksek olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, söz konusu gösterilere radikal militanların da katıldığı bilgisini paylaştı.

ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Belarus anayasasının değiştirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Lukaşenko, "Anayasa Komisyonu çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı." şeklinde konuştu.

Lukaşenko, Belarus halkının ülke yapısında değişiklik yapılmasını talep ettiğine işaret ederek, "Herkes, anayasanın değiştirilmesinin yasalar çerçevesinde bu değişiklikler yönünde en önemli adım olduğunu kabul etti. Geri kalan tüm şeyler, yasa dışı ve kaos olurdu." ifadesini kullandı.

Herkesin değişikliklerle ilgili çalışma sürecine dahil olmaya davet edildiğini dile getiren Lukaşenko, bu konuda referandumun yapılacağını söyledi.

"ABD KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇERSE ETKİLEŞİMİ KESERİZ"

Ülkesinin ABD ile ilişkilerine değinen Lukaşenko, "ABD, radyoaktif maddeler kaçakçılığıyla mücadele konusundaki çalışmalarımızı takdir ediyor. Rusya ile Çin de buna değer veriyor." dedi.

Lukaşenko, ABD ile yapıcı ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarının altını çizerek, "Amerikalıları uyardım, kırmızı çizgiyi geçerlerse, bu konuda bile onlarla etkileşimi keseriz." diye konuştu.

- "Belarus Cumhurbaşkanı'nı yok etmeye yönelik planlar başarısızlığa mahkum"

Batı ülkelerinin Belarus'a yönelik yaptırım uyguladığını anımsatan Lukaşenko, "Yaptırım baltaları ile dirgenleri kullanmaya gerek yok. Bu, ters etki yaratabilir." şeklinde konuştu.

İngiltere’nin de bugün Belarus’a yönelik yeni yaptırımlar uygulama kararı aldığına dikkati çeken Lukaşenko, "Yaptırım mı? Uygulayın. Kendinize gelmezseniz, bunun nelere yol açacağını yaşayıp göreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, kendisini yok etmeye yönelik planlarının başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

"UKRAYNA İLE İLŞKİLER DÜŞÜK SEVİYEDE"

Ukrayna ile ilişkileri değerlendiren Lukaşenko, önce bu ülkenin Belarus ile uçuşları durdurduğunu ve ardından da kendilerinin sınırı kapattıklarını hatırlattı.

Lukaşenko, Ukrayna’nın "kırmızı çizgiyi" geçtiğini vurgulayarak, "Ukrayna ile siyasi ilişkilerimiz çok düşük seviyede. Ekonomik ilişkilerimiz ise en düşük noktada bulunuyor." dedi.

Ukrayna’nın kendi topraklarında militanları eğittiğini öne süren Lukaşenko, "Ukrayna, Belarus’a sınırdan silah sevk ediyor. Bu silahları biz bulduk ve kendilerine gösterdik." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Litvanya ve Polonya ile iyi ilişki kurmaya hazır olduklarını dile getirerek, "İyi ilişki kurmak istiyorsanız herhangi bir şart olmadan diyalog kurabiliriz. Çünkü Belarus, kendisine yönelik tavrı hak etmiyor." diye konuştu.

UKRAYNA'DA BELARUS EVİ DERNEĞİ BAŞKANI'NIN ÖLÜMÜ

Belarus Evi Derneğinin Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedinin geçen hafta Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir parkta asılı bulunduğunu anımsatan Lukaşenko, konuyla ilişkili olmadığını savundu.

Şişov’un Ukrayna’da bulunduğuna dikkati çeken Lukaşenko, "Şişov’u Ukrayna özel güçleri destekliyordu. Bu şahsın ne yaptığını biliyorsunuz. O topraklarınızda bulunuyordu. Bu adam kendisini astı mı yoksa astılar mı bu konuyla ilgilenin ve cevap verin." dedi.

Ukrayna’yı Şişov’un ölümünden sorumlu tutan Lukaşenko, olayın araştırılması gerektiğini vurguladı.

"RYANAIR OLAYININ ARAŞTIRILMASINA AÇIĞIZ"

Ryanair’e ait uçağın Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle 23 Mayıs’ta Minsk'e acil iniş yaptığını anımsatan Lukaşenko, bu olayın araştırılmasına açık olduklarını dile getirdi.

Lukaşenko, konunun araştırılması için Amerikalıları Belarus’a davet ettiklerine dikkati çekerek, "Gelin ve uçağı indirdiğini ispatlayın. Ancak gelmiyorsunuz. Çünkü tüm gerçekleri görüyorsunuz." dedi.

Söz konusu uçakta muhalif Belarus vatandaşı Roman Protaseviç’in gözaltına alındığını hatırlatan Lukaşenko şöyle devam etti:

"Protaseviç’in Belarus’ta bulunmasına sevinmiyorum. O, Polonya ya da Litvanya'da olsaydı benim için daha kolay olurdu. Çünkü bu ülkeler onu sattı. Benim de onu şimdi korumam gerekiyor."

"RUSYA BİZLERİ UZAKTA TUTUYOR"

Ülkesinin Rusya ile ilişkilerine de değinen Lukaşenko, iki ülke arasında "entegrasyon" sürecinin sürdüğünü dile getirdi.

Lukaşenko, "Herhangi bir entegrasyon, egemenliğimizi kaybetmeden gerçekleşebilir. En yakın birliğe asla karşı çıkmadık, ancak nedense her zaman uzakta tutulduk ve şimdi de Rusya bizleri kendisinden uzak tutuyor." dedi.

Herhangi bir birliğin temelinde, uygun koşullar ile eşitlilik unsurunun yattığını belirten Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a doğal gazı yüksek fiyatla sattığına işaret etti.

Lukaşenko, Rus askeri üssünün Belarus’ta konuşlandırılması ihtimalini de değerlendirerek, "Gerektiğinde, burada sadece Rus üssü değil, tüm Rusya Silahlı Kuvvetleri de konuşlandırılabilir. Ancak bu, yeni bir dünya savaşının başlaması tehdidi karşısında gerçekleşebilir." mesajı verdi.

"YAKIN ZAMANDA GİDEBİLİRİM" MESAJI

Cumhurbaşkanlığı görevini bırakması ihtimaline de değinen Lukaşenko, bunun yakın zamanda olabileceğini söyledi.

Lukaşenko, "Belarus halkı kimi seçerse, o da cumhurbaşkanı olacak. Ancak bu durumda hangi pozisyonda olacağıma henüz karar vermedim." dedi.