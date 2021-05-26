Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Yolcu uçağını indirmek hakkımızdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Yolcu uçağını indirmek hakkımızdı

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, ülkesi üzerinden geçen yolcu uçağının zorla indirilerek içindeki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. Parlamentoda milletvekillerine seslenen Lukaşenko, yolcu uçağının "bomba ihbarı nedeniyle indirildiğini" ve Mig-29 tipi savaş uçağı tarafından yolunun kesildiği haberlerinin "kesinlikle yalan" olduğunu iddia etti.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Yolcu uçağını indirmek hakkımızdı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, ülkesi üzerinden geçen yolcu uçağının zorla indirilerek içindeki muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. Lukaşenko, "Yolcu uçağını indirmek hakkımızdı" dedi.

Parlamentoda milletvekillerine seslenen Lukaşenko, yolcu uçağının "bomba ihbarı nedeniyle indirildiğini" ve Mig-29 tipi savaş uçağı tarafından yolunun kesildiği haberlerinin "kesinlikle yalan" olduğunu iddia etti.

Lukaşenko, Belarus'u eleştiren Batı'yı da "ülkesinin içişlerine karışmakla" suçladı.

Ryanair havayolu şirketine ait yolcu uçağı Pazar günü, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giderken, Belarus'un başkenti Minsk'e inmeye zorlanmıştı.

Yolcular arasında bulunan muhalif gazeteci 26 yaşındaki Roman Protasevich ile 23 yaşındaki kız arkadaşı Sofia Sapega gözaltına alınmıştı.

Basında uçağın yolunun bir savaş uçağıyla kesildiği ve "bomba tehdidi" iddiasıyla Minsk'e inmeye zorlandığı haberleri yer almıştı.

Lukaşenko ise "Hava sahamızda farklı ülkelerden 123 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan bir uçak tehlike altındaydı. Bölgede nükleer santral de bulunuyor. Ülkemin güvenliğini düşünüyordum" diyerek uçağın indirilmesini savundu.

Lukaşenko, olay nedeniyle ülkeye uygulanacak olası bir "yaptırıma, saldırı ya da provokasyona en sert şekilde cevap vereceklerini" söyledi.

Batı'dan 'uçak kaçırma' eleştirisi

Batılı ülkeler Belarus'un eyleminin "uçak kaçırma" olduğunu belirterek Lukaşenko yönetimini eleştiriyor.

Olaya tepki gösteren Avrupa Birliği (AB),Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanması ve bu ülkeye ait hava yolu şirketlerine AB ülkelerinin hava sahalarıyla havaalanlarını kullandırmama kararı almıştı.

- BBC

Muhalif Nexta grubu Telegram üzerinden paylaştığı haberlerde uçağın indirilmesi emrinin doğrudan Lukaşenko tarafından verildiğini iddia etmişti.

Nexta'nın kurucusu 22 yaşındaki Stepan Putilo ve gözaltına alınan Protasevich, geçen yıl Belarus'ta "terör eylemleriyle bağlantılı kişiler" listesine alındı.

1 milyondan fazla abonesi bulunan Nexta, geçen yılki hükümet karşıtı protestoları organize etmekte aracı olmuştu.

Putilo bu nedenle Protasevich'in diğer siyasi tutuklulardan daha büyük tehlike altında olduğunu ve idam cezası almasından korktuklarını ifade etti.

Belarus idam cezası uygulanan tek Avrupa ülkesi.

Protasevich kimdir, Nexta nedir?

Nexta, Telegram kanalından yayın yapan bir medya operasyonu. Grubun Twitter ve YouTube hesapları da var.

Nexta, Belarus'taki seçim döneminde muhalifler için kilit önemdeydi. Kuruluş, seçim sonrasında hükümetin haberlere ve medyaya getirdiği kısıtlamalarda faaliyetlerine devam etti.

Tikhanovskaya, 26 yaşındaki Protasevich'in 2019'da Belarus'tan ayrıldığını ve 2020 devlet başkanlığı seçimlerini Nexta aracılığı ile haberleştirmeye devam ettiğini söyledi. Daha sonra Protasevich hakkında Belarus'ta cezai kovuşturma başlatıldı.

Tikhanovskaya, "terörist olarak görüldüğü için" Protasevich'in Belarus'ta idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Tikhanovskaya, geçen yıl düzenlenen seçimlere hile karıştırıldığını, sandıktan kendisinin birinci çıktığını söylüyordu. Avrupalı liderlerin de desteğini alan Tikhanovskaya, eşi hapis cezasına çarptırıldığı için adaylıktan çekilmek zorunda kaldığı için devlet başkanlığı yarışına girmişti.

Lukaşenko'nun seçimlerde zaferini ilan etmesinden sonra başkent Minsk'te toplanan binlerce kişi aylarca protesto gösterileri düzenledi. Polis sert müdahalelerde bulundu ve binlerce kişi hakkında cezai işlem başlatıldı.

- EPA
Roman Protasevich, 2017'deki bir protesto gösterisinde

Öte yandan Belarus'ta muhalefet hükümet karşıtı gösterilere yeniden başlanacağını açıkladı.

Geçen yıl Ağustos ayında yapılan seçimlerin ardından ülkeyi terk etmek zorunda kalan muhalif liderlerden Sviatlana Tikhanovskaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Artık bekleyecek bir şey kalmadı. Bu teröre artık son vermeliyiz" ifadesini kullandı.

66 yaşındaki Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko 1994 yılından bu yana iktidarda ve geçen yılın Ağustos ayında sonucu tartışma yaratan seçimleri kazandığını ilan ettiğinden bu yana ülkede çok sayıda muhalif isim tutuklandı, bazı muhalefet liderleri de yurt dışına kaçtı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Gazze'de çocuklar hangi koşullar altında büyüyor? - Haberler
BBCGazze'de çocuklar hangi koşullar altında büyüyor?
Belarus 'muhalif gazeteciyi gözaltına almak için' yolcu uçağına Minsk'e zorunlu iniş yaptırdı
BBCBelarus 'muhalif gazeteciyi gözaltına almak için' ...
Covid: Hindistan, sosyal medya platformlarına 'Hindistan varyantı' ifadelerinin silinmesi talimatı verdi
BBCCovid: Hindistan, sosyal medya platformlarına ...
İtalya'da 'ölüm ambulansı'! Skandalın detayları kan dondurdu! - Haberler
BBCİtalya'da 'ölüm ambulansı' skandalı!
SON DAKİKA: Prenses Latife'nin Dubai'de olduğunu gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı
BBCPrenses Latife ortaya çıktı!
Çin'in uzay aracı Zhurong Mars'a indi
BBCÇin'in uzay aracı Zhurong Mars'a indi
Nüfusunun büyük kısmını aşılayan Seyşeller'de koronavirüs vakaları neden artıyor?
BBCNüfusunun büyük kısmını aşılayan Seyşeller'de ...
Covid varyantları için Küresel Salgın Radarı: İngiltere'nin de desteklediği yeni pandemileri önleme projesi
BBCCovid varyantları için Küresel Salgın Radarı: ...
Fransa, kültür-sanat aktivitelerinde harcamaları için gençlere 300 euro veriyor
BBCFransa, kültür-sanat aktivitelerinde harcamaları için ...
SON DAKİKA: Gazze'de koronavirüs hastalarını tedavi ediyordu: İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti
BBCİsrail'in saldırılarında o doktor da hayatını ...