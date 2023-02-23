Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Belarus Dışişleri Bakanı Makei'in ölümüne yönelik yeni iddialar

Belarus'un uzun süredir görevde olan 64 yaşındaki Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin 26 Kasım'da aniden öldüğü açıklanmıştı. Makei'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilmişti. Makei'nin ölümüne dair yeni iddialar ortaya atılırken, eski bakanın Rus yetkililerle görüştükten sonra intihar ettiği öne sürüldü.

Belarus Dışişleri Bakanı Makei'in ölümüne yönelik yeni iddialar
HABERTURK.COM

Belarus'un uzun süredir görevde olan 64 yaşındaki Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin 26 Kasım'da aniden öldüğü açıklanmıştı. Makei'nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilmişti.

Belarus medya kuruluşu Nasha Niva'nın birbiriyle ilgisi olmayan dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Makei, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'daki yetkilileriyle yaptığı toplantıdan döndükten birkaç gün sonra intihar ederek öldü.

New York Post'un aktardığı habere göre Belarus lideri Lukaşenko, 2012'den bu yana görev yapan ve Batı ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Makei'yi değiştirmeyi hedefliyordu ancak bunun Moskova'nın emriyle olup olmadığı belirsizdi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Makei'nin bir meslektaşı, "Son zamanlarda Lukaşenko'dan kişisel ilgi görmedi. Bu onun için çok hissedilir bir durumdu. Eski yüksek pozisyonun sona ermekte olduğunu anladı. Yüksek makamlara geldikten sonra da kendisini başka bir yerde görmedi" diye konuştu.

Gazete, Makei ölümünden 7 ay önce söylediği "Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama eğer idam edilecekseniz, sadakatten idam edilmek vatana ihanetten idam edilmekten daha iyidir" sözlerini de hatırlarrı.

Yahoo News'in Pazartesi günü sızdırılan bir iç strateji belgesine dayandırdığı haberine göre, Makei'nin intihar haberi, Rusya'nın 2030 yılına kadar sadık bir müttefiki olan Belarus'u ele geçirmeyi planladığını söyleyen bir raporun hemen ardından geldi.

ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki sorumlusu Michael Carpenter habere verdiği demeçte "Rusya'nın Belarus'la ilgili hedefleri Ukrayna'yla aynı. Sadece Belarus'ta savaş yerine baskıya dayanıyor. Nihai hedefi hala toptan birleşme" demişti.

Lukaşenko 29 Kasım'da Makei'nin cenaze törenine katıldı, ancak Moskova Kremlin'i temsil etmesi için Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u göndermedi.

Makei'nin ölümü sırasında çıkan diğer haberlerde, Ermenistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvesinde tanıştığı Ruslar tarafından zehirlenmiş olabileceği iddia edilmişti. Muhalif aktivist Leonid Nevzlin, Makei'nin "FSB'ye ait özel bir laboratuvarda geliştirilen bir zehirle zehirlenerek öldüğünü" iddia etmişti. Nevzlin, "Rus özel servislerine yakın" kaynaklara atıfta bulunarak zehrin etkilerinin kalp krizi, felç ya da kalp yetmezliğine benzediğini öne sürmüştü.

Belarus, Makei'nin kalp krizi geçirdiğini söylemek dışında ölümüyle ilgili tüm ayrıntıları açıklamayı reddetti.

Bağımsız bir siyasi analist olan Artyom Shraibman, "Makei, Batı ile diyalog kurma fırsat penceresini açık tutarak Lukaşenko'ya manevra ve Kremlin ile pazarlık için biraz alan tanıyordu. Makei Belarus hükümetinde Batı yanlısı ana ses olarak ün kazanmıştı, bu nedenle ölümünün çok sayıda komplo teorisini körüklemesi şaşırtıcı değil" diye konuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Keşfedilen deprem kapıları doğru deprem tahminleri yapmamızı sağlayabilir
DÜNYA Depremin boyutunu etkileyen 'deprem kapıları'
Japonya, İmparator Naruhito'nun 63. doğum günü kutlamaları için sokaklarda
DÜNYA Japonya, İmparator'un doğum günü için sokaklarda
Pentagon, casus balonun pilotlar tarafından çekilmiş yakın plan görüntüsünü paylaştı
DÜNYA Casus balonun yakın plan görüntüsü paylaşıldı
Rusya: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Putin ile ilgili açıklamasını "saçma" olarak nitelendirdi
DÜNYA Rusya'dan Blinken'a yanıt: Hastalıklı ve saçma bir ...
Kar fırtınası alarmı: Son 30 yılın zirvesine çıkması bekleniyor!
DÜNYA Kar fırtınası alarmı: Son 30 yılın zirvesine çıkması ...
Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Ukrayna özel oturumunda konuştu
DÜNYA Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Ukrayna özel ...
Filistin Eski Başbakanı Ahmed Kurey vefat etti
DÜNYA Filistin Eski Başbakanı Kurey hayatını kaybetti
Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, Ukrayna'ya jet vermenin zorluklarını anlattı - Dünya haberleri
DÜNYA Londra'dan Kiev'e 'savaş uçağı' yanıtı
İsrail ordusundan Batı Şeria'da baskın: 11 Filistinli öldü - Dünya haberleri
DÜNYA İsrail'den baskın: 11 Filistinli öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.