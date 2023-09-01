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        Haberler Dünya Belarus: Polonya helikopteri hava sahamızı ihlal etti

        Belarus: Polonya helikopteri hava sahamızı ihlal etti

        Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya'ya ait askeri helikopterin Belarus hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Polonya ise iddiaları reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 22:12 Güncelleme: 01.09.2023 - 23:13
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        Belarus: Polonya helikopteri hava sahamızı ihlal etti
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        Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Polonya’ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Grodno bölgesine girdiği belirtildi.

        Polonya'nın Belarus hava sahasını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, helikopterin, Belarus'tan 1,2 kilometre kadar içeri girdikten sonra geri döndüğü kaydedildi.

        Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Polonya’nın maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve kendisinden ihlalle ilgili açıklama talep edildiği bildirildi.

        Polonya ise iddiaları reddetti.

        Polonya Ordusu'ndan Yarbay Jacek Goryszewski, "Bu bilgiyi doğrulamıyorum, Polonya helikopterlerinden hiçbiri Belarus sınırını geçmedi, böyle bir sınır geçişi olmadı, radar sistemlerimiz nettir" dedi.

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