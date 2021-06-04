Uçakta yakalanan Belaruslu muhalif, suçlamaları kabul etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, hakkındaki suçlamayı kabul etti

Belarus'ta bomba ihbarı üzerine acil iniş yapan Ryanair'e ait yolcu uçağında yakalanan muhalif blog yazarı Roman Protaseviç, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi Minsk'te 3 gün boyunca kaos yaşanmasına neden olan ayaklanmaları organize ettiklerine yönelik suçlamayı kabul ettiğini söyledi

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, hakkındaki suçlamayı kabul etti
Uçakta yakalanan Belaruslu muhalif, suçlamaları kabul etti
0:00 / 0:00
AA

Protaseviç, Belarus ONT televizyon kanalına verdiği röportajda, Belarus'taki muhalif eylemleri yurt dışından nasıl organize ettiklerini, kimlerin destek verdiğini ve muhalifler hakkında açıklamalarda bulundu.

Röportajı gönüllü olarak verdiğini söyleyen Protaseviç, röportaj sonrasında kendisini muhaliflerin kınayacağını, destek eylemlerine son vereceğini ancak kendisi için bunun fark etmeyeceğini dile getirdi. Protaseviç, "Gerçekten yanlışlarımı düzeltmek için her şeyi yapmak istiyorum." dedi.

Belarus'ta geçen yıl 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi akşamı başlayan yasa dışı protesto eylemlerini organize ettiğini kabul eden Protaseviç, "Yasa dışı eylemleri organize etme ile ilgili suçumu kabul ediyorum. Minsk'in 3 gün boyunca kaos yaşaması ve sokaklarda ayaklanmaların başlatılmasına yardımcı olmaya yönelik çağrılar yayımladım." şeklinde konuştu.

AA'nın haberine göre; yasa dışı muhalif eylemlerin organizasyonunu yapan diğer isimleri de açıklayan Protaseviç, yurt dışında bulunan öncü muhaliflerin kendi aralarında çatışma içerisinde olduğunu ve bazılarının para kazanma hedefiyle hareket ettiğini savundu.

MUHALİFLERE RUSYA DAHİL YURT DIŞINDAN MADDİ YARDIM

Litvanya'da yaşayan eski Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya dahil muhalif isimlerin yurt dışında nasıl finanse edildiğine yönelik bilgiler veren Protaseviç, bu kimselere Litvanya halkından alınan vergilerden kaynak ayrıldığını, bazı iş adamlarından oluşan sponsorların da destek verdiğini ileri sürdü.

Polonya hükümetinin doğrudan Varşova'da bulunan muhalif sosyal medya hesabı ve muhalefetin merkezini maddi olarak desteklediğini öne süren Protaseviç, Belarus'taki yasa dışı eylemleri yönlendiren, Varşova'dan yönetilen sosyal medya hesabına Rusya'dan da maddi yardım geldiğini anlattı.

Önceden söz konusu telegram kanalının giderlerini reklam gelirleri ile karşıladıklarını söyleyen Protaseviç, daha sonra Rusya'dan bir büyük firmadan her ay büyük miktarlarda para yardımı geldiğini dile getirdi. Protaseviç, daha sonra bu firmanın sahibi Rus oligarkın Varşova'da bu telegram kanalının diğer yöneticisi ile görüştüğünü bildirdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNİ İSTİHBARAT ELEMANLARI BELİRLİYORDU

Yönettikleri telegram kanalının arkasında istihbarat elemanlarının olduğunu kaydeden Protaseviç, "Gündemi istihbarat elemanları belirliyordu. Planlar, ortak stratejiler vesaire. Bunlar açıkça uzmanların işi. Belaruslu muhalefetin uzmanları nasıl olabilir ki? Bunların çoğunluğu kara para aklayıcıları." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Protaseviç, bir süre önce ülkede darbe planlayan kişiler ile eski Cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya arasında aracılık yaptığını da açıkladı.

RYANAİR YOLCU UÇAĞI OLAYI

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı açıklanmış, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından uçak Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.​​​​​​​

Bu olayın ardından AB, Belarus’tan gelen uçaklara hava sahasının kapatılması, Belarus hava sahasının da kullanılmaması kararı almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABERLERİ! İran'dan çok sert Netanyahu açıklaması
DÜNYAZarif'ten çok sert Netanyahu açıklaması
Yunanistan, Libya konulu Berlin Konferansı'na çağrılmadığı için "memnuniyetsiz"
DÜNYALibya konulu konferansa çağrılmayan Yunanistan ...
Fransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya aldı
DÜNYAFransa, Mali ile ortak askeri operasyonlarını askıya ...
Bağdat’ın Kazımiye semtinde patlama meydana geldi
DÜNYABağdat'ta patlama: Ölüler var
SON DAKİKA HABERLERİ | İngiltere 7 ülkeyi kırmızı listeye aldı!
DÜNYAİngiltere 7 ülkeyi kırmızı listeye aldı
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
DÜNYADSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma ...
Beyaz Saray, İsrail'de hükümet değişikliğinin ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı
DÜNYABeyaz Saray'dan İsrail'de hükümet değişikliği ile ...
SON DAKİKA! Paris'e inen uçakta bomba alarmı - Haberler
DÜNYAParis'e inen uçakta bomba alarmı
ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı
DÜNYABiden dünyayla paylaşacakları aşının dağıtım planını ...
ABD'den Suriye açıklaması: Kapatılan kapıların açılması için çalışacağız - Son dakika haberleri
DÜNYAABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Suriye sınır ...