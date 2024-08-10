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        Haberler Dünya Belarus: Ukrayna'nın İHA'larla yaptığı kışkırtıcı eylem yanıtsız kalmayacak | Dış Haberler

        Belarus: Ukrayna'nın İHA'larla yaptığı kışkırtıcı eylem yanıtsız kalmayacak

        Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülkesinin hava sahasına girmesinin "kışkırtıcı eylem" olduğunu ve cevapsız kalmayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:21
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        Belarus: Ukrayna'nın eylemleri yanıtsız kalmayacak
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        Belarus haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko, Belarus'taki Şklov kentine çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

        Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Lukaşenko, dün Ukrayna'ya ait İHA'ların Belarus hava sahasına girdiğini söyledi.

        Belarus hava savunma sistemlerinin devreye girerek İHA'ları yok ettiğini, bunun "kışkırtıcı eylem" olduğunu belirten Lukaşenko, "Ukrayna tarafına herhangi bir kışkırtıcı eyleminin yanıtsız kalmayacağı mesajını ilettik." dedi.

        Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girdiğine ve yaklaşık 35 kilometre ilerlediğine dikkati çeken Lukaşenko, bunun Rusya'ya karşı yapılan "provokasyon" olduğunu dile getirdi.

        Lukaşenko, "Tüm bunlar, onların (Ukraynalılar) barışa hazır olmadığını ve gerginliği artırmaya devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ülkenin güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli adımları atma talimatını verdiğini söyledi.

        Savunma Bakanı Viktor Hrenin de gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın, askeri birlikleri Gomel ve Mazır yönlerinde güçlendirme talimatı verdiğini belirtti.

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