Belarus: Ülkede kalan son muhalif liderlerden Znak 'maskeli kişiler tarafından kaçırıldı'

Maxim Znak Koordinasyon Konseyi'nin üst düzey son aktif üyelerinden biri

Belarus'ta, cezaevinde ya da yurt dışında olmayan son üst düzey muhalif isimlerden Maxim Znak'ın maskeli kişilerce kaçırıldığı iddia edildi.

İktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla kurulan Koordinasyon Konseyi üyesi ve avukat Znak, Çarşamba sabahı uzaktan katılması beklenen bir görüntülü toplantıda yer almadı.

Birlikte çalıştığı kişilerin verdiği bilgiye göre bunun üzerine telefonla aranan Znak, birilerinin geldiğini söyledi ve telefonu kapattı.

Bir aktivistin basına verdiği bilgiye göre Znak daha sonra gruba "maskeliler" şeklinde mesaj attı.

"Maskeliler"in, yüz maskesi takan Belarus güvenlik güçlerine bir atıf olduğu tahmin ediliyor.

39 yaşındaki muhalif isim, daha önce cezaevinde bulunan, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun en büyük rakibi Viktor Babariko'nun avukatlığını yapıyordu.

Babariko'nun basın bürosu, bir görgü tanığının Znak'ı ofisinin yakınında maskeli ve sivil kıyafetli kişilerce götürülürken gördüğünü aktardı.

Belarus'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından bir dizi üst düzey muhalif isim gözaltına alınmış ya da ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Analiz: Sarah Rainsford, Moskova Muhabiri

Muhalif liderler iktidarın kendilerine devredilmesini gerçekleştirmek için Koordinasyon Konseyi'ni kurduklarında, heyette 7 üye vardı. Şimdi, birinin dışında hepsi ülkeden kaçtı ya da tehdit edildikten sonra gözaltına alındı.

Yetkililer, kilit isimleri alarak muhalifleri korkutmaya ve haftalardır devam eden protestolara son vermeye çalışıyorlar.

Ancak baştan beri bu protestolar sosyal medya aracılığıyla düzenleniyordu, bir aktivist, parti ya da siyasetçi tarafından değil.

Bu nedenle en azından şimdilik sona ereceğe benzemiyorlar.

Son olarak muhalif lider Maria Kolesnikova'nın Ukrayna'ya sınır dışı edilmeye direndiği için sınırda gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı

Kolesnikova, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı güçlerini birleştiren üç kadın muhalif liderden biri. Ancak Kolesnikova, üç lider arasında halen ülkede bulunan son isim.

Znak ise Koordinasyon Konseyi'nin, Nobel ödüllü yazar Svetlana Aleksiyeviç haricinde halen ülke sınırları içerisinde bulunan son aktif üyesi.

'Güvenliğim konusunda çok endişeliyim'

Pazartesi günü Znak BBC'ye güvenliği konusunda endişeli olduğunu söylemişti.

Znak, "Rahat görünmeye çalışıyorum. Mesleki alışkanlık. Ancak gerçekte çok endişeliyim ve çok korkuyorum" demişti.

Hükümetten ya da emniyet güçlerinden henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı.

Muhalefet sonucu kabul etmeyerek protesto ve iktidarın kendilerine devredilmesi çağrısı yapmış. Lukaşenko ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve görevi bırakmayacağını söylüyor.

Protestolar hafta sonu da devam etti. İçişleri Bakanlığı, Pazar günü gerçekleşen eylemlerde 633 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.