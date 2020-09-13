Belarus’taki protestolarda 114 kişi gözaltına alındı

ABB'den Polatlı için su kesintisi uyarısı

AA

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, ülke genelinde dün 12 farklı yerdeki protesto gösterilerine en fazla 1700 kişinin katıldığını kaydetti.

Gösterilerde 99’u başkent Minsk’te olmak üzere toplam 114 kişinin gözaltına alındığını belirten Çemodanova, 87 kişinin mahkemeye çıkarılıncaya kadar gözaltında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Çemodanova, ülke genelinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yanlılarının da farklı eylemler yaptığını ifade ederek 7 büyük organizasyona 50 binden fazla kişinin katıldığını dile getirdi.

- Protestocu kadınlar polislerin maskesini yırttı

Minsk’te sadece kadınların katıldığı Lukaşenko karşıtı protestolarda, Özgürlük Meydanı’nda toplanan 100 civarındaki protestocunun polisin uyarısına rağmen dağılmadığını hatırlatan Çemodanova, protestocu kadınların polislerin formalarını çekiştirdiğini, maskelerini yırttığını ve polis araçlarının geçişini engellediğini söyledi.

Ayrıca Çemodanova, gösterilere bazı kadınların çocuklarını getirdiğine de dikkat çekti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.