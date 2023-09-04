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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Belçika, 22 milyar Euro ile rekor seviyede tahvil ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

        Belçika, 22 milyar Euro ile rekor seviyede tahvil ihraç etti

        Belçika hükümeti, ülkede faaliyet gösteren bankaların mevduat faiz oranlarını düşük tutmaları nedeniyle banka faizlerinin çok üzerinde getiriye sahip 1 yıl vadeli devlet tahvili ihracıyla yaklaşık 22 milyar Euro topladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:06
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        Belçika rekor seviyede tahvil ihraç etti
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        Belçika Federal Borç Ajansı, 4 Eylül 2024'te yüzde 3,30 kupon değer taşıyan 1 yıllık devlet tahvili ihracının 21 milyar 896 milyon Euro'ya ulaştığını açıkladı.

        Bunun şimdiye kadarki en başarılı devlet tahvili ihracı olduğuna işaret edilen açıklamada, bundan önce en yüksek ihracın 5,7 milyar Euro ile 2011 yılında gerçekleştirildiği belirtildi.

        Belçika hükümeti, uzun süredir ülkedeki bankaların mevduat faizlerini yükseltmelerini istiyordu.

        Bankaların bu konuda yeterli adım atmamaları üzerine hükümet bankaların mevduat sahiplerine sunduğu düşük faizlere karşı yüksek getirili tahvil ihraç edileceğini açıklamıştı.

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        Bu çerçevede, 1 yıllık devlet tahvilinin brüt faizi yüzde 3,30 hesaplanmış, getiri vergiler sonrasında yüzde 2,81 olarak tespit edilmişti.

        24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ihraç edilen tahvillere yaklaşık 22 milyar Euro'luk talep geldi.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz 2022'den beri, yüksek enflasyona karşı ana faiz oranlarını art arda 9 defa yükselterek toplamda 425 baz puan artırdı.

        Böylece, Euro Bölgesi'nde mevduat faizi Euro para biriminin dolaşıma girmesinden beri en yüksek seviyeye ulaştı.

        Halihazırda, ECB'nin refinansman faizi yüzde 4,25, mevduat faizi yüzde 3,75 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 4,50 seviyesinde bulunuyor.

        Buna rağmen Belçika bankaları tasarruf mevduatlarına genellikle yüzde 1 civarında yıllık faiz uyguluyor. Bu durum mevduat sahipleri ve hükümet tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

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