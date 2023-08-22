Belçika, banka faizlerinden yüksek getirili tahvil çıkarıyor

Belçika Maliye Bakanı Vincent Van Peteghem, ülkedeki bankaların mevduat sahiplerine sunduğu düşük faizlere karşı yüksek getirili tahvil ihraç edeceklerini açıkladı.

Belçika'nın yeni 1 yıllık devlet tahvilinin brüt faizinin yüzde 3,30 olarak belirlendiğini belirten Peteghem, getirinin vergiler sonrasında yüzde 2,81 olacağını ifade etti.

Peteghem, söz konusu tahvilin ülkedeki bankalara bir uyarı anlamını taşıdığına dikkati çekerek bankaların tasarruf mevduatlarında yönelik faizlerini hızla yükseltmeleri gerektiğini vurguladı.

Tahvilin 4 Eylül'de çıkacağını anlatan Peteghen, böylelikle tasarrufların rekabetçi biçimde değerlendirilebileceğini anlattı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Temmuz 2022'den beri, yüksek enflasyona karşı ana faiz oranlarını art arda 9 defa yükselterek toplamda 425 baz puan artırdı.

Böylece, Euro Bölgesi'nde mevduat faizi Euro para biriminin dolaşıma girmesinden beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Halihazırda, ECB'nin refinansman faizi yüzde 4,25, mevduat faizi yüzde 3,75 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 4,50 seviyesinde bulunuyor.

Buna rağmen Belçika bankaları tasarruf mevduatlarına genellikle yüzde 1 civarında yıllık faiz uyguluyor. Bu durum mevduat sahipleri ve hükümet tarafından eleştiriliyor.