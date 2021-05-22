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Belçika günlerdir adeta diken üzerinde yaşıyor. Birliğinden ağır silahlarla firar edip ölüm tehditleri savuran aşırı sağcı asker Jürgen Conings hala yakalanabilmiş değil. Ülkede birliğinden ağır silahlar çalarak firar eden ve "terör tehdidi" oluşturduğu belirtilen aşırı sağcı askeri ele geçirmek üzere günlerdir yürütülen operasyon henüz sonuç vermedi. Belçika federal savcılığı yetkilileri, yaklaşık 400 polis ve askerle 4 gündür sürdürülen operasyon kapsamında arama yapılan Limburg bölgesindeki ormanlık alanın genişletildiğini açıkladı.

BİR DİZİ SUİKAST DÜZENLEYECEK İDDİASI...

Yetkililer, halen silahlı olduğu düşünülen firari asker Jürgen Conings'in izine şu ana kadar rastlanamadığını bildirdi. Arama çalışmalarını Hoge Kempen ulusal parkında yoğunlaştıran emniyet güçleri savaşlarda yer almış son derece tecrübeli bir keskin nişancı (sniper) olan Conings'i bulmaya çalışıyor. İntihar mektubu bırakarak ortadan kaybolan aşırı sağcı Conings'in çeşitli suikastlar düzenlemek istediğine inanılıyor.





EŞİNE VEDA MEKTUBUNDA DEHŞET SATIRLARI

Belçika basınındaki haberlerde, askerin firar etmesinden sonra terk edilmiş halde bulunan arabasında patlayıcı düzeneği kurulduğu belirtildi. Kapıların açılmasıyla patlayıcıların devreye gireceği şekilde hazırlanan düzenek etkisiz hale getirildi. Araçta Belçika ordusundan çalınan 4 anti tank roketi ele geçirilmişti. Daha önce radikal görüşleri ve aşırı sağ gruplara yakınlığı nedeniyle gözlem altında tutulduğu ortaya çıkan Conings'in eşine veda mektubu bıraktığı ve "canlı ele geçirilmeyeceğini" yazdığı ifade edildi.





SİYASİLER VE BİLİM İNSANLARI HEDEFİNDEYDİ

Terk ettiği aracına kapıları açıldığı takdirde patlamak üzere el bombalı bubi tuzağı yerleştirdiği anlaşılan Conings'in eşi ve çocuğu ile bir de dünyaya mesaj olarak bıraktığı iki mektup mevcut. Bu mektuplara göre Conings bir direnişe katılacağını ve bundan sağ çıkamayabileceğini yazmış. Ayrıca kendisinin sağ olarak ele geçirilmeyeceğini de belirtmiş. Mektupta aynı zamanda siyasileri ve viroloji uzmanı bilim insanlarını hedef alacağını da açıkça belirtiyor.

ARAÇ, GEREÇ VE TEÇHİZATI İYİ KULLANABİLİYOR

Conings'in saklandığı tahmin edilen bölgenin yakınındaki bazı camiler terör eylemi tehdidine karşı önlem amaçlı kapatılmıştı, bazıları da polis korumasında açık tutuluyordu. Bazı okullar da kapıları kilitli ve güvenlik önlemleri altında eğitime devam ediyordu. Conings Yugoslavya, Bosna, Kosova, Lübnan, Irak ve Afganistan'da sniper olarak görev yapmış çok tecrübeli bir asker. Aynı zamanda bir kaynak ustası olan Conings orduda tamir bölümünde de görev almış pek çok araç gereç ve teçhizatı iyi bilen ve kullanabilen bir insan.

HEDEFİNDE CAMİ VARDI

-Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve 5 gündür devam eden operasyona rağmen bulunamayan aşırı sağcı askerin, bir camiyi hedef alma planı bulunduğu bildirildi. Belçika basınındaki haberlerde, Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin, ortadan kaybolmadan önce kendisi gibi aşırı sağ görüşlere sahip bir başka asker arkadaşına Maasmechelen kentindeki bir camiye saldırı düzenleme planını paylaştığı belirtildi.

Belçikalı yetkililer, bu durum nedeniyle camilerde güvenlik önlemleri almış durumda. Daha önce firari askeri bulmak için yürütülen operasyonun yapıldığı Limburg bölgesinde bazı camiler önlem amaçlı kapatılmıştı. Bazı camiler ise güvenlik önlemleri altında ibadete açık tutuluyordu. Bölgedeki okullardan ise kapılarını kilitli tutmaları istenmişti.

Conings'in daha önce de Belçika'nın Kovid-19 tedbirlerinin koordinasyonunu yürüten virolog Marc Van Ranst'ı tehdit ettiği açıklanmıştı. Geçmişte de bazı grupların hedefinde bulunan Van Ranst ve ailesi, güvenli bir yere götürülmüştü.

BELÇİKA'DA 400 ASKER ONU ARIYOR

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Conings'in hafta başında birçok silahla ortadan kaybolmadan önce Van Ranst'ın evinin bulunduğu bölgede iki saat geçirdiği, daha sonra bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

"Çok iyi eğitimli bir asker" olduğu kaydedilen Jürgen Conings'in salı günü anti tank roketlerini içeren bazı ağır silahları birliğinden çalarak kaçtığı açıklanmıştı. Conings'i arama çalışmaları, 400 kadar polis ve askerin katımıyla Limburg'daki 12 hektarlık bir ormanlık alanda devam ediyor.

Daha önce Belçika ordusunda Irak, Afganistan ve Kosova gibi yerlerde görev yapan radikal görüşlü askerin izine henüz rastlanamadı. Bugüne kadar sadece Conings'in aracı bulundu. Kapıları açılınca aktive olacak şekilde hazırlanan patlayıcı düzeneği yerleştirilmiş araçta, 4 anti tank roketi ele geçirildi.

Conings'in, Belçika ordusundaki 30 askerle aşırı sağ gruplara yakınlığından dolayı "terör tehdidi" oluşturduğu gerekçesiyle gözlem altında tutulduğu ortaya çıkmıştı. Buna rağmen böyle bir askerin silahlara nasıl eriştiği ve orduda hala nasıl görev yapabildiği eleştiri konusu olmuştu.