Belçika genel greve gidiyor: Birçok uçuş iptal 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde yapılacak grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için 9 Kasım'da birçok uçuşu iptal ediyor.

Brüksel Havalimanından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel grev nedeniyle ulaşımın ciddi ölçüde aksaması beklendiği için uçuşların yaklaşık yüzde 40'ı iptal edildi.

Kaostan kaçınmak için ek önlemlerin gerekli olup olmadığı konusunda hava yolları ile görüşmeler devam ediyor.

Etkilenen yolcular, hava yolları tarafından kişisel olarak bilgilendirilecek.

Seyahat edebilecek yolcuların ise yanlarına sadece el bagajı almaları öneriliyor.

BELÇİKA'DA GENEL GREV

9 Kasım'da Belçika'da sendikalar enerji krizi ve hayat pahalılığını protesto etmek için ülke genelinde eylem yapacak.

Sendikalar, gaz ve elektrik için bir tavan fiyat ve ücret standardı getirilmesi gibi hukuki değişiklikler talep ediyor.

ENFLASYON SON 47 YILIN ZİRVESİNDE

Belçika İstatistik Kurumunun (Statbel), 28 Ekim'de yayımladığı verilere göre, ülkede ekimde 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130,6, elektrik fiyatı ise yüzde 84,7 arttı.

Ülkede enflasyon, yüzde 12,27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.