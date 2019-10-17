Belçika'da Türk kulübüne soruşturma büyük öfkeye neden oldu. Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı ile destek veren altyapı takımının fotoğrafını paylaşan Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübüne federasyon inceleme başlattı. Kulüp, 9 yaşındaki futbolcuların yer aldığı paylaşıma “U10’umuzun 5-3’le kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun” notunu düştü.
Bu arada Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı Norbert Hofer, Mehmetçiğe destek veren paylaşımı nedeniyle eski Beşiktaşlı
futbolcu Veli Kavlak’ın Avusturya vatandaşlığından çıkarılmasını istedi.
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