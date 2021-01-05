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BBC'nin haberine göre Ghent şehrinde açılış hazırlıklarını sürdüren restoranın sahibi 28 yaşındaki Robbe Vandenhoucke, beslenme eğitimi almış bir diyetisyen. Partneri Laura ile birlikte işletecekleri restoranın fikri, bir bisiklet takımının beslenme rehberliği sırasında doğmuş.

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Robbe Vandenhoucke, bir sporcunun beslenmesinin o gün nasıl yarışacağına göre ayarlandığını, dağ etabı için farklı, düz bir alandaki yarışmalar için ise daha değişik bir beslenme tablosu belirlendiğini söylüyor.

Bisikletçilerin kişselleştirilmiş günlük beslenme tablosundan ilham alan Belçikalı beslenme uzmanı, bunu restoranda uygulamaya başlayacak. Müşterinin ne yiyeceğini sadece iştahı değil; boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük haraketliliği de belirleyecek.

Restoranda, müşterinin verdiği bilgiler doğrultusunda, protein ve kalori ihtiyacı hesaplanacak. Öğle yemeği isteyen bir müşteriye, günün geri kalanında neler yapacağı sorulacak.